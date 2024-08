Iván enfurecido y El Tridente distanciado: Las polémicas que elevaron la tensión en Gran Hermano - Chilevisión

Lealtades, cuestionamientos y rumores. La Chama protagonizó el día más polémico de Gran Hermano y desató su furia contra Michelle Carvalho, Camila Andrade e Iván Cabrera, con quienes habría cortado relaciones en Gran Hermano.

La ceremonia de eliminación generó nuevos conflictos y quiebres entre los jugadores de Gran Hermano, protagonizados por La Chama y su campaña para que Felipe se vaya de la casa más famosa del mundo.

Alexandra Méndez está furiosa con Iván Cabrera, mientras que también criticó a Michelle y Cami Andrade, cuestionando su lealtad y el valor de su amistad, aumentando las probabilidades de que El Tridente se quiebre para siempre.

El Tridente en conflicto: La Chama y Michelle distanciadas en Gran Hermano

Esta madrugada, en conversación con Manuel, La Chama criticó a Michelle y Cami Andrade, cuestionándolas por no haber hecho campaña para que Felipe fuese eliminado y Napoli le sugirió que ya no contara con ellas.

Sin embargo, cuando Michelle despertó le contó a Patricio que La Chama no tuvo la mejor actitud con ella: "Me decía todo el rato delante de las cámaras: 'No te veo haciendo campaña, tú no quieres hacer campaña ¿Cierto? A ver, dilo. Dilo en la cámara. Dile, dile que salga él'".

Asimismo, Michelle explicó que no estaba dispuesta a hacer campaña por Felipe para apoyar a La Chama, puesto que cuando ella tuvo el conflicto con Yuyuniz Navas, Alexandra le habría dado la espalda.

"A mí lo que me molestó una vez fue que en el en vivo con Diana, La Chama y la Camila estaban aquí presentes, vieron como fue y cuando Diana preguntó las dos se quedaron calladas, ninguna se metió. Entonces ¿Por qué yo tengo que meterme en mie... que no me corresponden?", sentenció Michelle.

En esa misma línea, Michelle agregó que otra de sus razones es que "quiero ver lo que opina la gente" y aseguró que no confía ni en Miguel ni en Manuel, desde que notó cambios de actitud en ambos, sobre todo en Martínez desde su incipiente relación con Antonia.

¿Qué pasó entre La Chama e Iván Cabrera en Gran Hermano Chile?

Durante la mañana de este domingo, Iván le dijo a Pato que La Chama estaba comportándose extraño con él, instancia en la que le contó que Alexandra estaba ofendida porque durante los últimos días en los que ha tenido conflicto, Cabrera no se acercó a apoyarla.

"Me importa un loli (...) que piense lo que quiera", sentenció Iván furioso, quien además cuestionó a La Chama por no decirle esas cosas directamente y además haberlo tildado de "doble cara" por conversar con Íñigo.

"Ni siquiera tú que eres mi amigo, me reclamas por eso", sentenció Iván, quien se siente dolido conAlexandra por su actuar y en esa misma línea, aseguró que ella no sabe cómo la defiende cuando le ha tocado conversar con Camila Power.

Finalmente, Michelle le reveló a Iván que Power estaba difundiendo un rumor por la casa de Gran Hermano en donde aseguraba que "le tenías buena, la tenías en un pedestal", sin embargo él desmintió los hechos y recalcó que le mencionó todas las cosas que le disgustan de ella y lo hacen desconfiar.