¡Locura y pasión! Camila Andrade se apoderó de “El tango de Roxanne” con intensa coreografía - Chilevisión

¡Arranca en Fa! Gabriel Urzúa trajo lo mejor de la salsa con el éxito de Sonora Carruseles

El actor demostró una vez más que es uno de los competidores más fuertes del programa, y lo hizo con una coreografía apasionada que se llevó los aplausos del público. ¡Gabriel lo dejó todo en la pista para ganar el título de “el mejor de la semana”!