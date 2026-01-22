 ¡Locura y pasión! Camila Andrade se apoderó de “El tango de Roxanne” con intensa coreografía - Chilevisión
¡Locura y pasión! Camila Andrade se apoderó de “El tango de Roxanne” con intensa coreografía

La modelo contó la historia de un amor cegador que dejó a todos hipnotizados. Bailando arriba de la mesa con una dificultad que impactó al público, Cami mostró sus mejores pasos de baile para salvarse de la eliminación.

Emitido el 22/01/2026

01:44

¡La rompió toda! Francisco Reyes Cristi perreó hasta el suelo al ritmo de Daddy Yankee

El actor nacional saltó al escenario de Fiebre de Baile con toda la pasión para continuar en competencia, desatándose con el éxito "Rompe" de Big Boss.

01:57

01:34

¡Volare! Cata Days deslumbró con ropa de flamenco y con clásico de Gipsy Kings

La influencer busca quedarse en competencia y se la jugó con una llamativa presentación que pretende convencer al jurado de Fiebre de Baile para alcanzar la gran final.

01:34

¡Arranca en Fa! Gabriel Urzúa trajo lo mejor de la salsa con el éxito de Sonora Carruseles

El actor demostró una vez más que es uno de los competidores más fuertes del programa, y lo hizo con una coreografía apasionada que se llevó los aplausos del público. ¡Gabriel lo dejó todo en la pista para ganar el título de “el mejor de la semana”!

01:33

Con láser y estilo Matrix: Cony Capelli sorprendió con baile combinado con juego de luces

La influencer sigue en disputa por convertirse en la mejor de la semana en Fiebre de Baile, proponiendo una performance totalmente distinta que se enfocó el lift y movimientos circenses.

02:00

Performática y distinta: Skarleth Labra salió del molde con performance lúdica

Disfrazados como mimos, la influencer y su bailarín entraron al escenario para quedarse como la mejor de la semana, jugándosela con una presentación totalmente única e irreverente.

03:10

¡Campeones mundiales en la casa! Obertura Ballare Estudio de Arte y Danza

Deslumbrando en el campeonato Mundial Universal Dance World Championship México, los oriundos de Pichilemu iniciaron la jornada de eliminación de Fiebre de Baile con un show de primer nivel.

01:43

Un robot con sentimientos: Francisco Reyes se la jugó con una romántica propuesta en Fiebre de Baile

El actor quiso llevar a la pista una historia de amor en donde no importa el origen, sino el cerebro. La coreografía se hizo al ritmo de “Love on the brain” de Rihanna, en una performance novedosa que se llevó todos los aplausos del público.

01:52

NO ME DOY POR VENCIDO: Luis Jara Jr. demostró su talento con impactante presentación bajo la lluvia

El participante subió su nivel luego de volver al programa durante el repechaje. Y es que sus apasionadas miradas a las cámaras, y su intensa interpretación con la canción de Luis Fonsi, sin duda hicieron de esta performance una inolvidable.

