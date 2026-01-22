¡La rompió toda! Francisco Reyes Cristi perreó hasta el suelo al ritmo de Daddy Yankee - Chilevisión

¡La rompió toda! Francisco Reyes Cristi perreó hasta el suelo al ritmo de Daddy Yankee
El actor nacional saltó al escenario de Fiebre de Baile con toda la pasión para continuar en competencia, desatándose con el éxito "Rompe" de Big Boss.
La modelo contó la historia de un amor cegador que dejó a todos hipnotizados. Bailando arriba de la mesa con una dificultad que impactó al público, Cami mostró sus mejores pasos de baile para salvarse de la eliminación.
El actor demostró una vez más que es uno de los competidores más fuertes del programa, y lo hizo con una coreografía apasionada que se llevó los aplausos del público. ¡Gabriel lo dejó todo en la pista para ganar el título de “el mejor de la semana”!
El actor quiso llevar a la pista una historia de amor en donde no importa el origen, sino el cerebro. La coreografía se hizo al ritmo de “Love on the brain” de Rihanna, en una performance novedosa que se llevó todos los aplausos del público.
El participante subió su nivel luego de volver al programa durante el repechaje. Y es que sus apasionadas miradas a las cámaras, y su intensa interpretación con la canción de Luis Fonsi, sin duda hicieron de esta performance una inolvidable.