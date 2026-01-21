Performática y distinta: Skarleth Labra salió del molde con performance lúdica - Chilevisión

¡Volare! Cata Days deslumbró con ropa de flamenco y con clásico de Gipsy Kings
La influencer busca quedarse en competencia y se la jugó con una llamativa presentación que pretende convencer al jurado de Fiebre de Baile para alcanzar la gran final.
El actor demostró una vez más que es uno de los competidores más fuertes del programa, y lo hizo con una coreografía apasionada que se llevó los aplausos del público. ¡Gabriel lo dejó todo en la pista para ganar el título de “el mejor de la semana”!
El actor quiso llevar a la pista una historia de amor en donde no importa el origen, sino el cerebro. La coreografía se hizo al ritmo de “Love on the brain” de Rihanna, en una performance novedosa que se llevó todos los aplausos del público.
El participante subió su nivel luego de volver al programa durante el repechaje. Y es que sus apasionadas miradas a las cámaras, y su intensa interpretación con la canción de Luis Fonsi, sin duda hicieron de esta performance una inolvidable.
La exparticipante de Gran Hermano dejó su corazón en la pista al ritmo de “Take me to church” de Hozier. Y es que con tantas emociones en su coreografía, la lluvia de esta noche se transformó en tormenta. ¿Habrá convencido al jurado?
La influencer deslumbró a todos con una romántica puesta en escena inspirada en la película, Titanic. Moviéndose al ritmo de “My heart will go on” de Céline Dion, Cata mostró una faceta interpretativa que se llevó todos los aplausos.