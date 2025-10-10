 Raimundo Cerda - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Raimundo Cerda

Publicidad

De galán en Gran Hermano Chile a la pista de baile que revoluciona la televisión chilena.

El ahora chico reality se enfrenta a este desafío tal como ha hecho en otras ocasiones desde su incursión en la pantalla chica: Con perseverancia y fuerza, pero también un ímpetu que lo caracteriza.

Su llegada a la competencia no es menor, ya que se verá las caras con una antigua amistad que sacó chispas en los fans: Cony Capelli.

Pero, además, también será rival directo con su actual pareja, Faloon Larraguibel.

¿El amor se interpondrá en su objetivo de ganar Fiebre de Baile?

Publicidad

PERSONAJES

Claudio Valdivia

Raimundo Cerda

Pastelito

Luis Jara Jr.
Publicidad