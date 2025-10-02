Pastelito - Chilevisión

Agustín Maluenda aceptó el desafío de reemplazar a su hijo Pastelito Jr. tras una lesión y será él quien brille en el escenario.

Reconocido como el payaso más famoso del país, es dueño de un carisma único y una trayectoria de 30 años en la tradición circense. Sin embargo, lejos de limitarse a las risas, siempre ha mostrado un profundo amor por la música y el baile.

Con la humildad que lo caracteriza, asegura que en la pista no espera ser el mejor, pero sí dejar su huella.

Así, Pastelito cambiará por un momento su traje de colores por vestuario de baile, pero sin dejar de lado lo que mejor sabe hacer: Contagiar alegría y emocionar al público.