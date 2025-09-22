Michelle Carvalho - Chilevisión

Modelo, chica reality e influencer, la brasileña saltó a la pantalla chilena en 2012, cuando entró de visita al reality Mundos Opuestos. Pero consolidó su reinado en los programas de telerrealidad cuando ganó la segunda temporada de Gran Hermano Chile.

Ahora, Michelle llega con un desafío distinto: Bailar no como personaje, sino como ella misma.

Cuando era niña dedicó siete años al ballet clásico. De esa etapa conserva recuerdos nítidos: Las posturas, las posiciones y la disciplina que se queda marcada en el cuerpo para siempre.

Sin embargo, Michelle es honesta: “Bailar no es mi terreno”. Precisamente por eso, este escenario es una prueba personal: Competir con ella misma y demostrar que con cariño, amor y trabajo, todo se puede.

Y si de soñar se trata, confiesa que le encantaría hacer una coreografía con estilo K-Pop, donde la fuerza y la precisión se mezclan con espectáculo puro.

Michelle Carvalho llega a Fiebre de Baile no solo a dar pasos, giros y saltos, sino a demostrar que los escenarios son siempre oportunidades para reinventarse.