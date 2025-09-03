María José Quiroz - Chilevisión

Si se trata de personajes icónicos en el humor, María José Quiroz ha sido reina en hacer reír a la audiencia.
Con una energía inagotable, esta radiante actriz no pasa desapercibida y se ha ganado el cariño del público a punta de talento.
Las risas ya las tiene aseguradas en Detrás del Muro. Pero ahora tendrá un desafío totalmente diferente sobre la pista de baile, y las carcajadas no son parte de su plan.
Sin duda que sus dotes artísticos serán trascendentales para continuar brillando, pudiendo sorprender con una faceta que por primera vez mostrará en televisión.