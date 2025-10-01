Luis Jara Jr. - Chilevisión

Luis Felipe Jara, conocido artísticamente como Mellow, está decidido a dejar su propia huella en la música urbana chilena.

Pero ahora suma un nuevo desafío: Su primera experiencia en televisión como participante de Fiebre de Baile. Y para ello, espera dar lo mejor de sí; una consigna que literalmente tiene tatuada en su piel.

Haciendo frente a la competencia, Luis Felipe Jara seguirá una recomendación de su papá que le quedó grabada: “Pásalo bien, disfruta, absorbe, gózalo”. Eso justamente lo que busca: disfrutar, aprender y mostrar quién es, más allá de su apellido.