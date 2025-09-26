Ignacia Cifuentes - Chilevisión

Multifacética es el término que mejor podría definir a esta participante.

Esgrimista, estudiante de Medicina y exparticipante de Miss Chile. Ignacia Cifuentes, sin duda alguna, sorprende a quien sea que conozca su historia.

Y ahora sumó un nuevo desafío a su ajetreada vida, alejándose de lo que ya ha experimentado a sus 24 años. Fiebre de Baile llegó para remecer su estructurada rutina diaria y poner a prueba sus pasos de danza.

La fuerza y elegancia en sus movimientos, son parte de las características que desplegará en la pista de baile.