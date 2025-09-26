Gabriel Urzúa - Chilevisión

Actor, carismático y querido por sus personajes en televisión. Sin embargo, nunca -hasta ahora- se había dado a conocer masivamente más allá de su profesión y sin duda podría ser una sorpresa.

La expresión corporal que requiere en sus personajes como actor, Gabriel tendrá que extrapolarla en otra faceta más rigurosa y bajo la mirada estricta de un jurado, quienes buscarán la perfección en sus coreografías.

Pero sin duda que su carisma y desplante sobre el escenario, serán claves que lo acompañarán en todas sus presentaciones de Fiebre de Baile.