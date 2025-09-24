Esteban Paredes - Chilevisión

Ídolo para muchos y eterno rival para otros. Pero sin duda alguna, Esteban Efraín no pasará desapercibido y su participación en Fiebre de Baile no será la excepción.

La rapidez, fuerza y certeza al ángulo, se convertirán en sus aliados en este desafío que pondrá a prueba su coordinación desde otra perspectiva.

Por primera vez en una competencia televisiva, el goleador colocolino cambiará las canchas de pasto por un escenario con luces, brillo y glamour. Un cambio radical que podría volver a desatar su garra tras decir adiós al fútbol.

El laureado deportista aterrizó en Chilevisión para sorpresa de sus fanáticos. ¿Serán sus aliados para ganar esta prueba?