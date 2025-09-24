 Esteban Paredes - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Esteban Paredes

Publicidad

Ídolo para muchos y eterno rival para otros. Pero sin duda alguna, Esteban Efraín no pasará desapercibido y su participación en Fiebre de Baile no será la excepción.

La rapidez, fuerza y certeza al ángulo, se convertirán en sus aliados en este desafío que pondrá a prueba su coordinación desde otra perspectiva. 

Por primera vez en una competencia televisiva, el goleador colocolino cambiará las canchas de pasto por un escenario con luces, brillo y glamour. Un cambio radical que podría volver a desatar su garra tras decir adiós al fútbol.

El laureado deportista aterrizó en Chilevisión para sorpresa de sus fanáticos. ¿Serán sus aliados para ganar esta prueba?

Publicidad

PERSONAJES

Esteban Paredes

Raquel Castillo

Michelle Carvalho

Skarleth Labra
Publicidad