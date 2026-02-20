Disley Ramos - Chilevisión

Para Disley Ramos el baile nunca fue solo un pasatiempo, fue una brújula, porque cada vez que se sintió perdida, volvió a él.

Hoy es reconocida por el humor, los sketches, la exageración y su paso por distintos formatos televisivos. Pero hay una faceta que nunca ha mostrado en redes ni en pantalla: La bailarina que fue durante años y que, por distintas razones, quedó en pausa.

En Fiebre de Baile su mayor desafío estará en los lifts y los trucos aéreos, zonas que la sacan completamente de su comodidad y la obligan a confiar.

Por eso este programa llega en un momento clave. Más que una competencia televisiva, Disley lo vive como un proceso personal. Una forma de reconectar con la disciplina, con el cuerpo y con una identidad que había quedado escondida detrás del humor.

Todo indica que su paso por la pista no será liviano. Pero si logra soltarse y confiar, podría mostrar una versión inesperada. Y esa, quizás, es la que más ganas tiene de reencontrar.