Con zona de niños y mascotas: Así se prepara una nueva noche del Vibra-Fest de Parral 2026 - Chilevisión

Este viernes 6 y sábado 7 de febrero, la Región del Maule iniciará una nueva edición del Festival Vibra-Fest de Parral, una fiesta que todo Chile podrá ver a través de las señales de Chilevisión.

Con grandes artistas que encenderán las dos noches con su talento, el espectáculo cultural gratuito tendrá música, humor y más para toda la familia.

El ambiente familiar que ofrece el Festival Vibra-Fest de Parral

El alcalde de la ciudad, Patricio Ojeda Alarcón, conversó con Contigo en la Mañana sobre el exitoso primer día del Festival Vibra-Fest Parral 2026 este jueves 5 de febrero.

Entre food tracks, zonas para compartir con los pequeños de la familia y espacios para llevar a las mascotas, más de 25 mil personas inauguraron este show imperdible. “Era un ambiente familiar”, adelantó el alcalde para los asistentes de este fin de semana.