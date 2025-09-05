Faloon Larraguibel - Chilevisión

¡Regresa al canal donde inició su carrera! Faloon Larraguibel ha logrado posicionarse en la pantalla chica como presentadora, integrante de realities y protagonista de más de alguna polémica.

Con los años consiguió demostrar su carácter fuerte y empoderado, mismas cualidades que sin duda la harán destacar en la pista de baile, o bien, durante la estricta evaluación del jurado.

Los desafíos son lo suyo, al igual que las coreografías con que se catapultó a la fama en Yingo.

¿Faloon logrará sorprendernos? Lo sabremos pronto en Fiebre de Baile.