“¿No podía contarlo?”: Elenco del Club de la Comedia entregó inéditos adelantos para el estreno de HOY - Chilevisión

A pocas horas del reestreno del Club de la Comedia por las pantallas de Chilevisión, los comediantes y actores del estelar entregaron un impactante adelanto de lo que ocurrirá esta noche después del noticiero central de CHV Noticias.

Con la presencia de Claudio Michaux, Diego Urrutia, Sebastián Layseca, entre otros, en Contigo en la Mañana los actores dieron un pequeño avance de lo que se viene en la noche del jueves.

Adelanto del Club de la Comedia en Chilevisión

Uno de los aspectos más llamativos será una imitación del presidente José Antonio Kast, que estará a cargo de Sebastián Layseca.

"Me está dando harto material. Estoy nervioso, pero feliz de integrarme a estos jóvenes que me están entregando herramientas nuevas", aseguró el actor.

Asimismo, el intérprete también adelantó que Julio César Rodríguez será el primer invitado para el estelar que promete risas y grandes momentos televisivos.

Recuerda que el programa tendrá su espacio en las pantallas de Chilevisión los días jueves en horario prime, donde podrás disfrutarlo a través de su señal abierta, online y en nuestra aplicación MiCHV.