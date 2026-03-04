¡Todo listo para el gran estreno! Conoce a los nuevos integrantes del Club de la Comedia - Chilevisión

El esperado programa regresará a la televisión en horario estelar, apostando por un nuevo elenco de destacados exponentes del humor actual. Descubre quiénes darán vida a esta nueva edición del Club de la Comedia.
Chilevisión se prepara para el gran estreno de uno de los programas íconos del canal: El Club de la Comedia. Un espacio que promete risas aseguradas con los mejores sketchs y chistes en marzo.
Esta nueva edición tendrá de director creativo a Pato Pimienta, uno de los rostros más recordados y queridos que dejó la primera versión del programa.
Además, traerá consigo grandes exponentes del humor; algunos de ellos triunfaron recientemente en el Festival de Comedia, entregando así una pequeña degustación de lo que se viene en este nuevo estreno.
Los humoristas encargados de hacer reír a carcajadas en esta nueva entrega son los siguientes:
