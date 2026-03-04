¡Todo listo para el gran estreno! Conoce a los nuevos integrantes del Club de la Comedia - Chilevisión

Chilevisión se prepara para el gran estreno de uno de los programas íconos del canal: El Club de la Comedia. Un espacio que promete risas aseguradas con los mejores sketchs y chistes en marzo.

Esta nueva edición tendrá de director creativo a Pato Pimienta, uno de los rostros más recordados y queridos que dejó la primera versión del programa.

Además, traerá consigo grandes exponentes del humor; algunos de ellos triunfaron recientemente en el Festival de Comedia, entregando así una pequeña degustación de lo que se viene en este nuevo estreno.

¿Quiénes serán los comediantes que estarán en el Club de la Comedia?

Los humoristas encargados de hacer reír a carcajadas en esta nueva entrega son los siguientes:

Kurt Carrera

María José Quiroz

Claudio Michaux

Diego Urrutia

Gonzalo Trujillo

Christian Henríquez

Liss la cubana

Lady Garfia

Sebastián Layseca

Bodoque

¿Cómo ver el estreno de el Club de la Comedia?

El programa podrás disfrutarlo a través de la señal abierta y online de Chilevisión. Además, podrás verlo desde cualquier rincón con nuestra aplicación MiCHV, disponible para celular y Smart TV.