Todo lo que tienes que saber sobre el regreso de El Club de la Comedia en Chilevisión - Chilevisión

A partir de marzo, uno de los más recordados y exitosos espacios de humor se tomará la pantalla con una propuesta renovada e incorporando nuevos rostros y talentos.
Jueves 5 de febrero de 2026 | 01:23
Chilevisión sigue apostando por el humor y por el retorno a la pantalla de exitosos programas de su historia. Así como Fiebre de Baile y ¿Cuánto vale el show?, a partir de marzo será el turno de El Club de la Comedia.
Entre 2007 y 2014 se transformó en uno de los espacios más vistos por los televidentes, y en un escenario que vio nacer a grandes nombres del humor nacional.
Esta nueva edición del programa volverá con una propuesta renovada, que incluirá la participación de los ex Detrás del Muro, María José Quiroz, Kurt Carrera y Christian Henríquez.
Además de Claudio Michaux, quien triunfó en el reciente Festival de Las Condes y lidera con gran éxito el react de Fiebre de Baile.
Asimismo, también se integrarán los comediantes Liss la cubana, Gonzalo Trujillo, Lady Garfia, Bodoque y Sebastián Layseca, con rutinas que provocarán más de una carcajada.
Junto a ellos estará como director creativo Pato Pimienta, uno de los rostros más recordados y queridos que dejó la primera versión del programa.
El recordado programa tendrá su espacio en las pantallas de Chilevisión los días jueves en horario prime, donde podrás disfrutarlo a través de su señal abierta, online y en nuestra aplicación MiCHV.