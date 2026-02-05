Todo lo que tienes que saber sobre el regreso de El Club de la Comedia en Chilevisión - Chilevisión

Chilevisión sigue apostando por el humor y por el retorno a la pantalla de exitosos programas de su historia. Así como Fiebre de Baile y ¿Cuánto vale el show?, a partir de marzo será el turno de El Club de la Comedia.



Entre 2007 y 2014 se transformó en uno de los espacios más vistos por los televidentes, y en un escenario que vio nacer a grandes nombres del humor nacional.

¿Cómo será el regreso de El Club de la Comedia?

Esta nueva edición del programa volverá con una propuesta renovada, que incluirá la participación de los ex Detrás del Muro, María José Quiroz, Kurt Carrera y Christian Henríquez.

Además de Claudio Michaux, quien triunfó en el reciente Festival de Las Condes y lidera con gran éxito el react de Fiebre de Baile.

Asimismo, también se integrarán los comediantes Liss la cubana, Gonzalo Trujillo, Lady Garfia, Bodoque y Sebastián Layseca, con rutinas que provocarán más de una carcajada.

Junto a ellos estará como director creativo Pato Pimienta, uno de los rostros más recordados y queridos que dejó la primera versión del programa.

¿Cuándo se emitirá El Club de la Comedia?

El recordado programa tendrá su espacio en las pantallas de Chilevisión los días jueves en horario prime, donde podrás disfrutarlo a través de su señal abierta, online y en nuestra aplicación MiCHV.