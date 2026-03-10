 ¡La espera terminó! Conoce la fecha de estreno oficial del Club de la Comedia en Chilevisión - Chilevisión
¡La espera terminó! Conoce la fecha de estreno oficial del Club de la Comedia en Chilevisión

Los comediantes ya están listos para hacer reír al público con sus sketches y rutinas de humor, dándole un nuevo sello a este programa emblemático de CHV. ¡Quedan pocos días para su regreso!

Martes 10 de marzo de 2026 | 13:30

Siguen los estrenos para la nutrida parrilla de Chilevisión. Tras el exitoso redebut de Teatro en Chilevisión, ahora será el turno de reír a carcajadas con el regreso a la pantalla del Club de la Comedia.

El emblemático y disruptor programa humorístico está de vuelta y ya tiene listos diferentes sketches y rutinas que darán que hablar con su renovado elenco de talentos.

¿Cuándo es el esperado estreno de El Club de la Comedia?

¡Anota la fecha! Este jueves 12 de marzo, después de CHV Noticias, lo mejor del humor y las presentaciones de los comediantes del momento llegarán a la pantalla de Chilevisión.

Claudio Michaux, Bodoque, Kurt Carrera, Diego Urrutia, Ruperto y más, serán los encargados de cerrar las noches de los jueves con su mejor repertorio. ¡No te lo pierdas!

