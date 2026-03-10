¡La espera terminó! Conoce la fecha de estreno oficial del Club de la Comedia en Chilevisión - Chilevisión

Los comediantes ya están listos para hacer reír al público con sus sketches y rutinas de humor, dándole un nuevo sello a este programa emblemático de CHV. ¡Quedan pocos días para su regreso!
Martes 10 de marzo de 2026 | 13:30
Siguen los estrenos para la nutrida parrilla de Chilevisión. Tras el exitoso redebut de Teatro en Chilevisión, ahora será el turno de reír a carcajadas con el regreso a la pantalla del Club de la Comedia.
El emblemático y disruptor programa humorístico está de vuelta y ya tiene listos diferentes sketches y rutinas que darán que hablar con su renovado elenco de talentos.
¡Anota la fecha! Este jueves 12 de marzo, después de CHV Noticias, lo mejor del humor y las presentaciones de los comediantes del momento llegarán a la pantalla de Chilevisión.
Claudio Michaux, Bodoque, Kurt Carrera, Diego Urrutia, Ruperto y más, serán los encargados de cerrar las noches de los jueves con su mejor repertorio. ¡No te lo pierdas!