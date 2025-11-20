 VIDEO | Instructor de baile prendió al público al ritmo del Axé en ¿Cuánto Vale el Show? - Chilevisión
VIDEO | Instructor de baile prendió al público al ritmo del Axé en ¿Cuánto Vale el Show?

Mauricio Gómez logró motivar a todo al público a participar de su puesta en escena con mix de Axé Bahia. ¿Qué dirá el jurado de su energética performance?

Emitido el 20/11/2025

