De Cartagena a ¿Cuánto vale el show? Vuelve a ver acá la conmovedora interpretación de esta cantante - Chilevisión

VIDEO | ¡Igual al rey del pop! Esta joven rindió un incomparable tributo de baile a Michael Jackson

Paulina Vargas es una joven que mostró su talento en la danza con un especial homenaje a uno de sus artistas favoritos. Con una mezcla de coreografías que demostraron su amor por el cantante, logró conquistar tanto al público como al jurado.