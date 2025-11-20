VIDEO | ¡Igual al rey del pop! Esta joven rindió un incomparable tributo de baile a Michael Jackson - Chilevisión

VIDEO | Instructor de baile prendió al público al ritmo del Axé en ¿Cuánto Vale el Show?
Mauricio Gómez logró motivar a todo al público a participar de su puesta en escena con mix de Axé Bahia. ¿Qué dirá el jurado de su energética performance?
Violeta Cabezas llegó al programa con la promesa de interpretar música popular, ¡y no mintió! Con una emoción que deslumbró al público, esta mujer interpretó la emblemática canción de Selena “No me queda más”. ¿Qué dirá el jurado de este performance?
Paulina Vargas es una joven que mostró su talento en la danza con un especial homenaje a uno de sus artistas favoritos. Con una mezcla de coreografías que demostraron su amor por el cantante, logró conquistar tanto al público como al jurado.
Benjamín Montero tiene tan solo 13 años, ¡pero ya maneja una habilidad inigualable! Después de dejarle a cada evaluador uno de estos objetos, los desafió a una batalla de talento que ellos perdieron. ¿Quién se habrá acercado más a su velocidad?
Carlos Paredes se presentó a sí mismo con este particular apodo; sin embargo, entregó un show completamente distinto, ¡pero que el público amó de todas formas! Con cumbias y todas las habilidades de un animador, se ganó todos los aplausos.