Una chaparrita del amor: Curicana y sus bailarinas trajo todo el ritmo mariachi con estilo - Chilevisión

¿¡CÓMO LO HIZO!? Este mago de Santiago impactó al jurado con su asombroso truco de cartas

¿Cuánto vale el show? volvió a presenciar un mágico momento a manos de uno de los concursantes. Y es que Gabriel Fuentes, de la Región Metropolitana, trajo una innovadora rutina que rompió todos los esquemas y sorprendió al jurado.