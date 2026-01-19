 85 años de puro talento: Este participante de Buin cautivó a todos con sus sonidos de animales - Chilevisión
85 años de puro talento: Este participante de Buin cautivó a todos con sus sonidos de animales

El estudio de ¿Cuánto vale el show? se transformó en un bosque con las mágicas imitaciones de Roberto Díaz. Entre aves chilenas, narraciones embelesadoras y sorprendentes imitaciones gatunas, Roberto se robó el corazón del público y el jurado.

Emitido el 19/01/2026

