Una banda de cumbia con covers pop: Agrupación hizo bailar a todos con su ritmo - Chilevisión

Una banda de cumbia con covers pop: Agrupación hizo bailar a todos con su ritmo
Groove Mestizo, una agrupación llena de música y ritmo, se presentó en ¿Cuánto Vale el Show? para hacerlos bailar y disfrutar con su increíble sonido.
El estudio de ¿Cuánto vale el show? se transformó en un bosque con las mágicas imitaciones de Roberto Díaz. Entre aves chilenas, narraciones embelesadoras y sorprendentes imitaciones gatunas, Roberto se robó el corazón del público y el jurado.
Heleen Aravena demostró su talento innegable en una disciplina que ha pulido por cinco años. Usando su cabello natural, esta participante se colgó de su moño y deslumbró al jurado con delicadas acrobacias en el aire. ¡Y no le dolió!
Jesús Zúñiga dejó la pista de ¿Cuánto vale el show? llena de fuego después de su apasionada coreografía. Sus movimientos rápidos y su imborrable sonrisa no solo encendieron la tarde con su entusiasmo, ¡sino que conquistaron a todos los presentes!
¿Cuánto vale el show? volvió a presenciar un mágico momento a manos de uno de los concursantes. Y es que Gabriel Fuentes, de la Región Metropolitana, trajo una innovadora rutina que rompió todos los esquemas y sorprendió al jurado.
Fernanda y Nicole Acuña llenaron el escenario del programa con su intenso mix lleno de clásicos. Entre canciones como “Bitch better have my money” y “Rude boy”, ¡estas hermanas llenas de talento se llevaron todos los aplausos del público!