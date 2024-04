Crimen de carabineros en Cañete: La cronología del triple asesinato que conmocionó al país - Chilevisión

Sigue la investigación por el brutal asesinato de los mártires Carlos José Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid. En las últimas horas, el gobierno afirmó que "hay pistas" para encontrar a los autores.

Gran conmoción ha generado el asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete, en la Región del Biobío, registrado el pasado 27 de abril, mismo en que institución celebraba su 97º aniversario.

Las víctimas, que rondaban entre los 30 y 43 años, pertenecieron por ocho años a la 4ª Comisaría de Los Álamos, en la unidad de Control de Órden Público en la zona Araucanía.

Se trata de Carlos José Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid. Todos contaban con más de 10 años de servicio en la institución.

Durante su responso en la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Concepción, el director general Ricardo Yáñez anunció el ascenso póstumo al grado de suboficial mayor de los uniformados.

Cronología del crimen de carabineros en Cañete

El hallazgo

Alrededor de las 01:15 de la madrugada del sábado 27 de abril, Bomberos recibió un llamado por un incendio que ocurría en el kilómetro 22 de la ruta P-72S, al sur de Cañete, en la provincia de Arauco.

Al llegar al lugar, los voluntarios se dieron cuenta que las llamas provenían de una patrulla de Carabineros, que se encontraba realizando patrullajes preventivos.

Al interior de la camioneta policial, específicamente en el pick up, se encontraban los cuerpos calcinados de los tres funcionarios.

Primera reacción de Carabineros

A las 4:30 de la madrugada, Carabineros confirmó a través de sus redes sociales la identidad de los tres uniformados asesinados en Cañete.

"En esta fecha tan significativa, una vez más cargamos, con tristeza, el luto por quienes dan la vida por los demás; por el orden, la seguridad y la patria", señalaron.

"En esta fecha tan significativa, una vez más cargamos, con tristeza, el luto por quienes dan la vida por los demás; por el orden, la seguridad y la patria", señalaron.

A través de un video, Ricardo Yáñez, general director de Carabineros, se refirió al brutal asesinato de tres miembros de la institución.

La máxima autoridad policial canceló la ceremonia anual en el marco del 97° aniversario por respeto a las víctimas y sus familias.

"Nuevamente, nuestro aniversario se ve teñido con sangre, por quienes no dudan en asesinar a quienes nos cuidan. Estamos profundamente acongojados", señaló Yáñez, añadiendo que "esto no fue casual, no fue al azar, basta ya y hasta cuándo".

Gobierno decretó duelo nacional

Ese mismo sábado, el presidente Gabriel Boric decretó tres días de duelo nacional por el ataque a los funcionarios de Carabineros.

El mandatario se trasladó a la zona en compañía de miembros de su gabinete y representantes del Congreso Nacional.

Junto a las condolencias para las familias, Boric indicó que este hecho "merece toda la condena y repudio no solo del Estado de Chile, sino de la sociedad chilena íntegramente". Sobre los autores del crimen, comentó que "los vamos a buscar por cielo, mar y tierra, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y van a enfrentar a la justicia y al Derecho".

Toque de queda en Cañete, Contulmo y Tirúa

Pasadas las 20:00 horas, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve anunció toque de queda para tres comunas en la región del Biobío: Cañete, Contulmo y Tirúa, medida que comenzó a regir desde las 00:00 horas del domingo 28 de abril.

"El segundo objetivo tiene que ver justamente con tener un mejor control territorial y detectar desde esa perspectiva movimientos que pudieran ser considerados sospechos", explicó la autoridad de gobierno.

Operativo policial en zona cercana al crimen

Domingo 28 de abril. Carabineros reportó la detención de tres personas a pocos metros de la zona en que fueron hallados los tres carabineros asesinados.

Los detenidos fueron tres hombres, mayores de edad, quienes se habrían encontrado en las cercanías de un vehículo estacionado en el lugar de los hechos. Sin embargo, durante misma jornada dos de ellos fueron liberados y uno quedó en control de detención por resitirse al operativo.

Fiscal Nacional reveló posible indicio por causa de muerte

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, afirmó que los tres carabineros asesinados en Cañete, en la Región del Biobío, murieron por "impactos balísticos" y no producto del fuego.

"Toda la evidencia, al menos científica, de análisis forense, las autopsias, arrojan (...) que los carabineros habrían fallecido de impactos balísticos", reveló en entrevista con CNN Chile.

Consultado sobre los motivos del ataque, Valencia indicó que "podrían ser actos terroristas" o "bandas de delincuentes comunes que estén tratando de controlar territorios".

PIstas del caso

Este lunes, la ministra Carolina Tohá aseguró que "hay pistas" para dar con los autores del triple asesinato, y que no se encuentran "en blanco" en torno a la investigación.

Lo anterior, pese a que por motivos de seguridad no se puede entregar mucha información en torno al avance de las indagatorias.