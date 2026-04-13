“Los sueños se cumplen”: El emotivo mensaje de Rodrigo Rojas tras épico triunfo en el karate

El chileno se coronó campeón en la Premier League de Karate en China, celebrando con un sentido mensaje en el que valoró su trayectoria.

Rodrigo Rojas vive un momento espectacular. El chileno sigue haciendo historia en el karate y este fin de semana se coronó campeón de la Premier League de Leshan, China.

En una épica final, el nacional se impuso 7-6 al bosnio Anes Bostandzic y ganó por tercera vez una competencia de este tipo en su carrera.

La anterior se dio este mismo año en Estambul, Turquía, lo que lo consagra como uno de los mejores especialistas de toda la World Karate Federation (WKF).





La alegría de Rodrigo Rojas tras consagrarse en China

Tras su triunfo, Rojas se expresó en redes sociales con un emotivo mensaje en el que remarcó: “Somos campeones mundiales de la liga. Lo escribo y no lo creo”.

“Segundo oro mundial de la liga en la misma temporada (con) 35 años. Más de diez años en el circuito y llegaron seguidas”, agregó.

El representante del Team Chile remarcó: “26 años haciendo karate y sí, los sueños pueden tardar en llegar (podría haber sido un poquito menos eso sí), pero llegan con trabajo, disciplina y resiliencia”.

“Los sueños se cumplen. Celebramos, agradecemos y seguimos”, sentenció el nacional, quien ya empieza a pensar en sus próximos desafíos.

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