Paula Pavic aprovechó su paso por La Divina Comida para hablar sobre diversos temas, entre los que está su nueva cuenta de OnlyFans.

La emprendedora reveló que abrió hace algunas semanas una cuenta en la plataforma para adultos, decisión que tomó tras esuchar la experiencia de otras personas.

¿Cómo empezó Paula Pavic con OnlyFans?

La influencer le confesó a Sammis Reyes, Vanessa Daroch y Matías Vega, los otros invitados, que todo se dio "porque fui a un retiro que tiene que ver con mi mentor (Amadeo Llados) y había muchas personas que tienen diferentes negocios, entre esos habían dos personas que tenían OnlyFans con contenido sexual".

Pavic recalcó que "a todos nos llamaba mucho la atención ese tema. Estábamos en la mesa y ellos hablaban. Yo dije: 'Esto lo podría usar para mí como un tema de desarrollo'. Hubo mucho tiempo en el que me sentía con el autoestima muy baja".

Respecto al tipo de contenido, la ex esposa de Marcelo Ríos indicó que está dispuesta a mostrar sensualidad "pero sexualidad no y erotismo tampoco".

"No me veo haciéndolo. No es porque juzgue a la gente que lo hace, al contrario, me encantaría poder hacerlo sin que me diera pudor", agregó.

