Influencer argentina recibe ola de críticas tras llevar a bebé al Mundial

Los usuarios se dividieron ante el video y es que mientras unos acusaban que la ola de calor y el ruido no eran algo bueno para el bebé, otros encontraron exageradas las críticas.

Eli Molina es una influencer argentina que en las últimas horas ha sido blanco de críticas tras llevar a su hijo de un año a ver a la Albiceleste a Miami por el Mundial 2026, en plena ola de calor.

Según dejó ver la misma creadora de contenido en sus redes sociales, el niño estuvo en pleno estadio durante todo el partido de Argentina vs Cabo Verde, en condiciones que, a juicio de los usuarios, fueron negligentes.

Eli Molina y su hijo en el Mundial 2026

Intentando dormir en las piernas de su madre, sin camiseta, visiblemente sudado y sin protección auditiva. Así se ve al hijo de Molina mientras sus padres celebraban la victoria.





“Ahora sí descansa hijo, ya ganamos”, escribió Eli en un video de TikTok mientras se muestra cantando junto a los miles de hinchas de Argentina.

Sin embargo, a través de los comentarios, más de 800 personas se enfrentaron sobre las condiciones en que estaba el lactante.

“Hace mucho calor ahí para ese bebé”, “qué irresponsabilidad”, “unos audífonos mínimo”, “llevar al bebé ahí es una locura” y “pobre bebé, está cansadísimo”, son algunos de los comentarios criticando la decisión de haber llevado al niño al evento deportivo.

Por el contrario, algunos usuarios salieron en defensa de la influencer, indicando que no le pasaría nada al niño por una situación así.

Cabe destacar que la argentina ha compartido numerosos videos de su viaje a ver a la selección a Estados Unidos y en todos esos ha sido criticada por llevar al menor a ese tipo de eventos.