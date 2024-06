Fabián Estay aclara supuesto romance con Iván Zamorano: “Era mi mejor amigo en su momento” - Chilevisión

Fabián Estay aclaró uno de los rumores que más ruido generó hace algunos años: Un supuesto romance con Iván Zamorano.

El mítico ex volante de Universidad Católica y la Selección Chilena se refirió a esta situación en La Divina Comida, donde compartió con Vanesa Borghi, Fernando Solabarrieta y Mariel Aereboe.

¿Qué dijo Fabián Estay sobre Iván Zamorano?

Durante una de las tantas conversaciones que tuvieron, Borghi fue la encargada de preguntarle al otrora mediocampista: “Se decía que eran pololos”.

Al respecto, Estay afirmó de manera tajante que Bam Bam "era mi mejor amigo en su momento. No se casa con la Kenita (Larraín) y empezaron las especulaciones a decir eso".

De hecho, el talentoso ex futbolista contó la manera en la que se enteró de esta especulación. "Me estaban lustrando los zapatos en México y yo molestándolo le digo al muchacho: 'Oye. Y tu novio ¿Cómo está?'. Y él me responde: 'Cómo está usted con Zamorano que salen ahí en la portada del diario'". Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"El día que me guste un hombre, va a tener que ser guapo. Iván Zamorano no es de mi gusto. Compadrito, lo siento mucho, pero usted está casado", dijo en tono de humor.

De todas formas, aseguró al resto de los invitados que "seguí enojado con Iván y de las cosas que le reclamé después era que él tenía que haber dicho: 'No metan a Fabián acá, es un tema personal con la Kena. Fabián tiene tres hijas'. Y no lo hizo".