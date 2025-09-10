Destapan que conocido tenista mandó insistentes mensajes para conseguir una cita: “Como 10 veces” - Chilevisión

En el medio de la tormenta quedó el tenista Holger Rune (11°) tras la revelación de Anna Kalinskaya, actual 32° del mundo en el ranking de la WTA, que afirmó que le ha escrito en reiteradas ocasiones.

La rusa aseguró que el danés ha sido bastante insistente en redes sociales para conseguir una cita, algo que ella aparentemente ha rechazado.

En el podcast First&Red, la moscovita contó: "Alguien escribió como 10 veces y luego se rindió. Ahora diré quién es, Holger Rune".

"Él le escribe a todo el mundo. Piensa demasiado bien de sí mismo. Quizá sólo está desesperado, pero no es el único", contó la joven de 26 años en declaraciones que dieron la vuelta al mundo.

Holger Rune responde a Anna Kalinskaya

Rune no quedó indiferente ante esta situación y respondió, apuntando a que simplemente respondia las historias publicadas en redes sociales.

"Jajaja, Puede que tengamos diferencias culturales que hagan que Anna interprete un comentario en una historia como una invitación a una cita. Si quisiera tener una cita, pregunto. No te preocupes", comentó en X.

El hecho se dio luego de que el propio europeo fuera acusado de mandar varios mensajes por Veronika Kudermetova (7°). "Le dije que soy demasiado mayor para él y que si mirara mi Instagram, se daría cuenta de que estoy casada", comentó la rusa.

Tras lo sucedido, la tenista indicó que el danés ya no la saluda al topárselo en entrenamientos y torneos.