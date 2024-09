Carla Ballero confesó que fue contactada por Alexis Sánchez: “Me escribió varias veces” - Chilevisión

La reconocida panelista de televisión nacional, Carla Ballero, hizo una sorpresiva revelación sobre Alexis Sánchez y un contacto que se dio por redes sociales.

La modelo admitió que el tocopillano le escribió en algunas ocasiones hace varios años, aunque afirmó que nunca se juntó ni tuvieron alguna relación.

¿Qué dijo Carla Ballero sobre los mensajes de Alexis Sánchez?

En un programa de TV+, la influencer de 45 años comentó que "para mí son niños. En esa época existía Facebook y te escribían por Messenger. Y él (Alexis) me escribía".

"Yo me separé, me vine a Chile y empecé a trabajar en SQP y ahí este niño me escribió. Ni me acuerdo qué me decía, ni tampoco me interesaba", agregó.

Ballero reveló que el delantero "me escribió varias veces, pero quiero decir algo: Me imagino que Alexis debe haber escrito a muchas otras mujeres, era como típico eso, pero no significa nada".

"A mí me gusta el fútbol y en esa época empecé a seguir en la Selección. Me tocaba seguirla en el periodo de Marcelo Salas o Bam Bam Zamorano, por eso Alexis para mí es una guagua", añadió.

Finalmente, la ex integrante de Morandé con Compañía reiteró que "Me llamó un par de veces (...) Toda la buena onda, pero yo nunca daba señales. No me gustaba y no estaba ni ahí".