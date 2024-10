“Es mentira”: Arturo Vidal contradice a La Rancherita ante supuesta pedida de matrimonio - Chilevisión

Gran revuelo causaron las declaraciones de Carolina Molina, quien habló sobre la relación que mantuvo en su juventud con Arturo Vidal.

La Rancherita, como es conocida actualmente, reveló una supuesta propuesta que el King le había hecho el 2007, poco antes de ser transferido de Colo Colo al fútbol alemán.

"Creo que no nos alcanzamos a conocer bien, se mezcló mucha gente, mucho cahuín y farándula. Pero entre eso, él fue como a pedir mi mano, por decirlo así, a Quillota a mi papá y a mi mamá, para llevarme a Alemania. Por lo que yo sabía, fui su primera polola", comentó.

En declaraciones a TV+, la cantante contó que "le dije que sí. Estaba súper encantada, de verdad estaba enamorada. Él no tenía lo que tiene ahora y no sabía lo que se iba a venir encima".

"Me acuerdo que mi mamá le dijo: '¿Mi hija qué va a hacer en Alemania? ¿Va a cantar, a desarrollarse como artista y lo que le gusta hacer?'", asegurando que la respuesta del futbolista fue: "'No, ya no tiene para qué seguir haciendo esas payasadas'".

Arturo Vidal desmintió a La Rancherita

Sin embargo, el propio Arturo Vidal desmintió esta situación y aseguró que nunca le pidió matrimonio a Molina.

En la misma señal, el volante de 37 años le respondió un mensaje a Gissella Gallardo y apuntó: "Jajaja. Es mentira. Estuve (solamente) dos semanas con ella antes de irme al Bayer Leverkusen ¿Por qué me preguntas eso?"

"Todo el mundo quiere hablar de mí ahora", agregó el jugador, que en esa época fue vendido por el Cacique al conjunto germano en una millonaria cifra.