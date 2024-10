Arturo Vidal clama por su retorno a La Roja: “Matemáticamente, no estamos eliminados” - Chilevisión

La derrota de la Selección Chilena frente a Colombia fue un durísimo golpe para Arturo Vidal, quien otra vez clamó por su regreso a La Roja.

El combinado nacional fue aplastado 4-0 por los cafeteros en Barranquilla, complicando cada vez más su situación en las Eliminatorias.

De hecho, el equipo comandado por Ricardo Gareca se mantiene último en la tabla de posiciones con solamente cinco puntos en diez fechas, ubicándose a siete unidades del que estaría accediendo al repechaje, que en este caso es Bolivia.

Arturo Vidal insiste por su regreso a La Roja

Tras seguir el duelo el una transmisión de Kick, el King no ocultó su deseo de volver al equipo. "Yo todavía me tengo fe que si vuelvo, y vuelven algunos, todavía podemos pelear. Matemáticamente, no estamos eliminados".

El volante de Colo Colo destacó que en el país "hay buenos cabros, si son buenos los jugadores que tenemos, que seguramente les falta madurar un poquito, pero tienen calidad, son rápidos, técnicos".

El ex Juventus insistió en que Chile tiene "buen arquero, buenos defensas y volantes", recalcando que la edad no es impedimento para aportar a La Roja.

"Mira a James (33) cómo juega (en Colombia). Tranquilamente y trotando. Ahora te la da con la mano. Eso es lo que molesta en Chile, que ya están grandes", añadió.