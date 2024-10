“Poca tolerancia”: La fuerte reflexión de Ricardo Gareca tras dejar en incertidumbre su futuro - Chilevisión

Ricardo Gareca puso en duda su futuro al mando de la Selección Chilena, confirmando que tomará una decisión en los próximos días.

Tras la derrota 4-0 ante Colombia por las Eliminatorias, el entrenador de La Roja hizo una fuerte autocrítica y también una reflexión sobre lo que está viviendo en el país.

Consultado sobre si hay "material" para revetir el complejo momento", el Tigre afirmó: "Creo que sí, no tengo ningún tipo de duda de las condiciones futbolísticas de jugador chileno".

Ricardo Gareca: "Me toca vivir un proceso difícil"

En conferencia de prensa, el argentino lanzó una fuerte reflexión: "Me toca vivir un proceso difícil. Poca tolerancia, demasiadas críticas a todo nivel y todos tenemos que estar preparados para esas críticas".

"Hay muchachos que les toca vivir este tipo de situación, no es fácil", agregó el adiestrador de 66 años.

Gareca apuntó a que "se dan particularidades que en otro momento hay más calma. En el fútbol cuando no se gana, en cualquier parte del mundo, de vuelve algo complicado".

"Es un proceso complicado el de Chile, en el cual hay una parte de mí interna que me dice que quiere hacerle frente. Y hay otra que me hace reflexionar, porque hay gente que ha confiado en mí y no me gustará que viva una situación complicada", añadió.

Finalmente, el trasandino manifestó que "llega un momento en que me gusta pensar qué es lo mejor para nosotros y para Chile en cuanto al futuro".