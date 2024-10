Arturo Vidal vuelve a disparar contra Gareca tras caída de Chile ante Brasil: “Qué rabia” - Chilevisión

La dura derrota de la Selección Chilena ante Brasil no dejó indiferente a Arturo Vidal, quien otra vez criticó algunas decisiones del entrenador Ricardo Gareca.

El King analizó la agónica caída de La Roja frente a La Canarinha por las Eliminatorias, la que aleja cada vez más las posibilidades de ir al Mundial 2026.

Por el otro lado, el Scratch se acomodó con el sufrido triunfo y escaló al cuarto lugar, metiéndose de lleno en el pelotón de avanzada por los cupos a la cita planetaria.

El análisis de Arturo Vidal: "¿Por qué no hizo los cambios en el entretiempo?"

En una transmisión por Kick en la que participó, Vidal se lamentó tras el pitazo final y señaló: "Qué rabia. Brasil muy mal. Hace mucho no veía un Brasil tan bajo".

Sobre las decisiones de Gareca, el volante de Colo Colo afirmó: "¿Por qué no hizo los cambios en el entretiempo? Más partido, agarra el ritmo. El otro (Paquetá) tenía amarilla. Perdimos un tiempo".

"Lo que falta ahí es un poco de experiencia, de tranquilizar en los momentos, de tener la pelota y decir 'ya, basta'", agregó.

El ex Barcelona cuestionó que Chile no pudiera aguantar el empate. "Si no se puede ganar, no se pierde, listo. Se acabó. Mira los hueones que le hacen el gol terminando el partido. Lo peor es que el empate estaba listo", dijo.