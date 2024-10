Daniela Colett declasifica el díficil divorcio con Eduardo Vargas: “Me vino como una depresión” - Chilevisión

Tres años han pasado desde que Daniela Colett se distanció de Eduardo Vargas, situación que la propia brasileña afirmó que la afectó de manera importante.

De hecho, la chica reality reconoció que en el periodo que estuvo casada con el futbolista chileno "no tenía una buena autoestima. Siempre delgada, pero muy flácida".

"Me molestaba mirarme al espejo. No entrenaba porque estaba dedicada a la casa, en Europa (Inglaterra) era difícil tener ayuda con los niños así que me dediqué a eso", comentó en entrevista con LUN.

La modelo contó que "me vino como una depresión, estaba agotada de luchar por sostener la relación, hasta que decidí separarme. Estuve muy triste con lo del divorcio".

Esa desición de separarse definitivamente de Turboman le pegó bastante fuerte, especialmente por sus tres hijos. "No me casé para divorciarme. Cuando tomé la decisión de irme con los niños estuve muy preocupada de cómo iba a ser todo, esa incertidumbre de lo que viene después de una separación", dijo.

Daniela Colett y su reinvención: "Estoy en mi mejor momento"

Si bien el divorcio fue un proceso complicado, la influencer aseguró que ahora está muchísimo mejor en prácticamente todos los aspectos de su vida.

"Hoy me amo. Me miro al espejo y sé quién soy. Me gusta la Daniela en que me volví, lo que estoy viviendo. Estoy en mi mejor momento. Mucha gente se identifica con mi historia", agregó.

La influencer detalló que actualmente vive en Porto Alegre y que hasta "floreció" con el pasar del tiempo.

"Me siento power. Todos los desafíos que se me presentan en la vida los tomo sin miedo. Creo que en estos tres años de divorcio he logrado un equilibrio en todo; Maternidad, vida profesional, espiritual y lo personal", manifestó.