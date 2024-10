Edu Vargas reaccionó a salida de Carlos Palacios de nómina de La Roja: “Siempre es un...” - Chilevisión

Solo unas horas se demoró Eduardo Vargas en reaccionar a la liberación de Carlos Palacios de la nomina de La Roja, reafirmando su compromiso con la selección.

Fue a través de un comunicado de la ANFP que se dio a conocer que se liberaba al delantero albo de la próxima fecha de la selección chilena, que se jugará el martes ante Colombia.

En detalle, la Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informó "ha sido liberado de la convocatoria debido a que el jugador informó tener problemas personales".

Reacción de Eduardo Vargas

A través de su cuenta de Instagram, el delantero de la U publicó una serie de fotos jugando por Chile y afirmó que "siempre es un orgullo vestir la camiseta de tu país".

Sin aludir explícitamente a Palacios, agregó que "independiente a los resultados nunca me bajaré de este barco".

Esto, debido a que la solicitud para salir de la nómina por parte del delantero albo se da justo cuando Chile cayó al fondo de la tabla en las eliminatorias tras el triunfo ayer de Perú sobre Uruguay.

Previamente, Palacios ya había advertido que tenía dudas de continuar jugando por La Roja debido a las opciones de su club de luchar el título del Campeonato Nacional.

"Personalmente, lo he dudado. Como todos saben, siempre he querido ser campeón en Colo Colo y el año pasado no pude. Ahora que está ahí en las manos, es difícil tomar una decisión", indicó previamente.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Colombia por las Eliminatorias?

El partido entre Chile y Colombia está programado para este martes 15 de octubre a las 17:30 horas de nuestro país.

El cotejo, válido por la fecha 10° de las Eliminatorias, se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde se esperan más de 40 mil hinchas.