Carlos Palacios no jugará por Chile ante Colombia: Informó “problemas personales” - Chilevisión

La mañana de este sábado, la ANFP informó que el jugador Carlos Palacios no jugará por Chile ante Colombia en la fecha 10° de las Eliminatorias Sudamericanas.

A través de un comunicado, la Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informó que el jugador de Colo Colo "ha sido liberado de la convocatoria debido a que el jugador informó tener problemas personales".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Previamente, Palacios ya había advertido que tenía dudas de continuar jugando por La Roja debido a las opciones de su club de luchar el título del Campeonato Nacional.

"Personalmente, lo he dudado. Como todos saben, siempre he querido ser campeón en Colo Colo y el año pasado no pude. Ahora que está ahí en las manos, es difícil tomar una decisión", indicó previamente.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El partido entre Chile y Colombia se disputará el próximo martes 15 de octubre a las 17:30 horas en Barranquilla, donde buscarán rescatar tres puntos que lo saquen del fondo de la tabla, lugar en que quedó tras el triunfo de Perú ante Uruguay.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Colombia?

Este trascedental compromiso será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te ha llevado toda la ruta de La Roja en las actuales Clasificatorias.

Además, el choque frente a James Rodríguez, Luis Díaz y compañía lo podrás ver gratis en la señal online de chilevision.cl y la App MiCHV.