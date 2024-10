La confesión de Camila Campos tras piropo de Carlos Palacios: “Me puso nerviosa” - Chilevisión

Camila Campos y Carlos Palacios protagonizaron uno de los virales más comentados del último tiempo, luego de que el futbolista descolocara la descolocara con un comentario.

La Joya le lanzó un piropo a Camilísima por sus ojos durante una entrevista, la que rápidamente se difundió y generó una de comentarios entre los usuarios.

Ahora, la influencer contó que han seguido hablando tras la difusión del momento, elogiando la actitud del actual jugador de Colo Colo.

Camila Campos sobre Carlos Palacios: "No tiene la cabeza en las nubes"

En conversación con LUN, Campos reveló que el contactó comenzó por Instagram y que todo se dio bastante rápido. "Yo pensaba que él era mucho más más juguetón y de entrada fue mucho más tímido", dijo.

Consultada sobre lo que sintió en el momento del coqueto comentario, la periodista admitió que "no me lo esperaba. Me desconcertó y no sabía cómo retomar la entrevista. No supe manejarlo porque me puso nerviosa. Soy coqueta por esencia, pero nunca nadie me había respondido de vuelta con tanta picardía, menos en una entrevista".

"Estaba preparada para todo, menos para una salida así. Cuesta que me descoloquen porque siempre soy la que tiene el sartén por el mango, pero esta vez ganó Carlitos", preciso.

Acerca de si hubo "onda" con Palacios, Camilísima señaló: "No sé. Él tiene 24 años y yo 36. Me cayó tan bien que si esto avanza en una amistad sería bacán ser amigos".

"Él es muy simpático, aterrizado, caballero, muy prudente, sencillo y no tiene la cabeza en las nubes ni nada de eso", agregó la panelista de televisión, indicando que sigue hablando con La Joya que se han tomado con humor el viral.