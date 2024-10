Carlos Palacios insinúa su salida de la nómina de la Selección por Colo Colo: “Lo he dudado” - Chilevisión

Carlos Palacios generó un inesperado debate al poner en duda su presencia en la Selección Chilena, esto pensando en los cruciales partidos por Eliminatorias ante Brasil y Colombia.

Tras la victoria clave se Colo Colo frente a Universidad Católica, La Joya reconoció que quiere estar en los dos encuentros pendientes que disputarán los albos en plena fecha FIFA, los que serán contra Huachipato y Unión La Calera.

En plena lucha por la corona con Universidad de Chile, el volante hizo una fuerte crítica por la programación de los duelos y afirmó que "las personas que están a cargo se tienen que hacer responsables porque es un daño para el jugador. Todos quieren defender a la Selección y todos quieren jugar en su equipo y salir campeón".

"A mí, que me toca jugar de titular siempre acá en Colo Colo, me ponen entre la espada y la pared a tomar decisiones. Se han conversado acá puertas adentro de lo que puede pasar en esos partidos", agregó.

El futbolista de 24 años insistió en que "nos preparamos para salir campeones y en dos partidos te pueden quitar un campeonato porque programaron mal las cosas, quedó demostrado en la Supercopa (contra Huachipato)".

Carlos Palacios y su presencia en La Roja: "Es difícil tomar una decisión"

Palacios no se quedó ahí y admitió: "Personalmente, lo he dudado. Como todos saben, siempre he querido ser campeón en Colo Colo y el año pasado no pude. Ahora que está ahí en las manos, es difícil tomar una decisión".

"Me lo preguntaron y dije que no iba a responder nada todavía porque no estaba seguro. Es difícil la situación porque uno siempre quiere defender a su país, más en estos momentos de la Selección donde necesitamos de todos", añadió.

El ex Vasco da Gama apuntó a que "me he machacado todo año para ser campeón con Colo Colo y son dos partidos que te pueden definir un campeonato, entonces me parece injusto".