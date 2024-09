Los números de Gonzalo Tapia que convencieron a Ricardo Gareca para nominarlo a La Roja - Chilevisión

Gonzalo Tapia se convirtió en el último nominado a la Selección Chilena, que se prepara para los partidos fundamentales por las Eliminatorias.

El delantero de Universidad Católica fue llamado ante la inesperada lesión de Bruno Barticciotto, quien no estará ante Argentina y Bolivia por una lesión de cuádriceps izquierdo.

Además del futbolista de Los Cruzados, Ricardo Gareca también convocó de emergencia al volante Esteban Pavez de Colo Colo. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Los números de Gonzalo Tapia, el delantero convocado a La Roja

Tapia se ganó esta temporada un puesto como titular indiscutido en la UC, donde ha anotado 10 goles en 27 partidos a lo largo del 2024.

Esto convierte al joven de 22 años en el segundo máximo goleador de su club, superado solamente por el intratable Fernando Zampedri que lleva 15 tantos.

Un punto importante es que, desde la llegada de Tiago Nunes, el santiaguino agarró confianza al jugar más centralizado y salir de las bandas, armando dupla en ataque con el Toro.

A nivel de selecciones, Tapia estuvo en la Sub 17 y Sub 23, mientras que por la adulta no ha debutado de manera oficial a pesar de haber sido convocado en algunas ocasiones.

¿Cuándo juegan Chile y Argentina por Eliminatorias?

El partido entre Chile y Argentina, válido por la fecha 7° de las Eliminatorias, está programado para el jueves 5 de septiembre a las 20:00 horas de nuestro país.

El duelo se disputará en el Estadio Más Monumental de River Plate, recinto con capacidad para más de 84 mil personas.