“Prefiero que no esté”: La confesión de Ricardo Gareca por ausencia de Messi en duelo ante Argentina - Chilevisión

Lionel Messi será uno de los grandes ausentes de Argentina para enfrentar a Chile, partido que marcará el reinicio de las Eliminatorias sudamericanas.

La Pulga no fue citado en La Albiceleste a la espera de que se recupere al 100% de su lesión en el tobillo, sufrida en la reciente final de la Copa América ante Colombia.

Además del rosarino, Ángel Di María tampoco estará ante La Roja tras su retiro definitivo de La Albiceleste.

Ricardo Gareca y ausencia de Lionel Messi: "Argentina es capaz de resolver"

Acerca de la situación de Messi, Ricardo Gareca, entrenador del combinado nacional, admitió que "si usted me pregunta si prefiero que esté Messi o no esté, yo le digo que no, prefiero que no esté Messi".

En conferencia de prensa, el Tigre apuntó que "eso no invalida la categoría o los recursos que tiene la Selección Argentina, pero creo que en eso hay una coincidencia generalizada. Prefiero que no esté en este momento, es importante eso".

De todas formas, el trasandino recalcó que el equipo de Lionel Scaloni "es capaz de resolver esta situación. De hecho, lo hizo y cuando no jugó Messi tuvieron buenos resultados y rendimiento. Lo hemos analizado cuando no estuvieron Leo y Di María, sacaron los partidos adelante y eso no varía".

Sobre el duelo que se viene, Gareca señaló que "vamos a tratar de fijarnos en nosotros, en lo que nos conviene y eso es lo más importante, al menos para mí".

"Ambiciono un partido bastante similar (al de Copa América), nada más que en un campo con dimensiones más grandes. Jugamos bien el partido que había que jugar, tuvimos las oportunidades y confío en que podamos desarrollar un juego más fluido", comentó.

¿Cuándo juegan Chile y Argentina por Eliminatorias?

El partido entre Chile y Argentina, válido por la fecha 7° de las Eliminatorias, está programado para el jueves 5 de septiembre a las 20:00 horas de nuestro país.

El duelo se disputará en el Estadio Más Monumental de River Plate, recinto con capacidad para más de 84 mil personas.