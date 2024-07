El impensado plan en el que Ángel Di María “usaría” a Chile para retirarse de Argentina - Chilevisión

Chile podría ser protagonista de un impensado momento de Ángel Di María, quien se retiró de la Selección Argentina en la Copa América.

Tal como lo había anunciado hace varias semanas, Fideo disputó su último partido con La Albiceleste en la final frente a Colombia.

Sin embargo, en las últimas horas se ha especulado con que el zurdo juegue un último encuentro oficial, el cual sería nada menos que con La Roja por las Clasificatorias.

Esposa de Di María espera que juegue contra Chile

Consultada sobre este rumor, que va tomando cada vez más fuerza, Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista, valoró la iniciativa.

"Escuché que querían hacerle el partido de despedida acá, no sé exactamente si va a ser así. La idea me parece buenísima. Se lo merece él, se lo merece la gente que lo quiere ver y no pudo viajar a la Copa. A mi me encantaría y a él también", comentó.

En diálogo con Radio La Red, la pareja de Di María afirmó que "si eso se arma, va a venir encantado porque la gente lo quiere saludar".

"A Ángel le gustaría jugar contra Chile y retirarse en el minuto 11", añadió Jorgelina, haciendo alusión a la camiseta que ocupó el rosarino en su periplo en la selección.

¿Cuándo juegan Argentina y Chile por Clasificatorias?

El partido entre Argentina y Chile, válido por la fecha 7° de las Clasificatorias, se disputará el próximo jueves 5 de septiembre.

El encuentro se disputará en territorio trasandino y será el primero de ambas selecciones tras el fin de la Copa América.