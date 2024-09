“Soy muy optimista”: El nuevo mensaje de Marcelo Gallardo antes de enfrentar a Colo Colo - Chilevisión

River Plate no vive su mejor momento y este domingo obtuvo un deslucido empate sin goles ante Independiente, partido válido por la fecha 13° de la Primera División argentina.

Pese al resultado, el entrenador de los Millonarios, Marcelo Gallardo, mandó un mensaje bastante optimista pensando en la crucial llave ante Colo Colo por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

¿Qué dijo Marcelo Gallardo?

Tras el encuentro, en el que su equipo jugó con un hombre de más por 80 minutos, el estratega desdramatizó los cuatro empates consecutivos por el torneo local que se han dado en su gestión.

"No quiero ser tan dramático. Parece que no hemos ganado en el campeonato y sí, es raro porque no podemos estar sin ganar durante varias fechas, sobre todo desde que llegué yo, pero pero no todo es negativo", comentó el DT en conferencia de prensa.

El Muñeco mencionó que va a "rescatar lo positivo, que es que somos un equipo presente, que era algo que al equipo le estaba faltando. Hoy está presente, sí debemos corregir todo lo otro y mejorar, no quiero ser reiterativo".

"No estamos contentos de no poder ganar, no está todo bien, pero tampoco todo mal. Soy muy optimista con lo que viene, tengo buen plantel y va a funcionar bien", agregó.

En busca de mejorar el rendimiento del equipo, especialmente a nivel físico, Gallardo dispuso una mini pretemporada de cuatro días desde este martes 3 de septiembre, donde aprovecharán la pausa en los torneos producto de la Fecha FIFA.

¿Cuándo juegan Colo Colo y River por la Copa Libertadores?

El primer partido entre Colo Colo y River está programado para el martes 17 de septiembre, día en que se medirán en el Estadio Monumental de Santiago a partir de las 21:30 horas de Chile.

En tanto, la revancha se disputará el martes 24 del mismo mes a las 21:30 horas en Buenos Aires.