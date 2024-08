Esteban Pavez se lanza contra la ANFP por programación de Colo Colo: “Nunca hemos tenido una ayuda” - Chilevisión

El volante y capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, abordó el apretado calendario de los albos y apuntó contra la ANFP por la programación de los partidos.

Tras la victoria ante Junior de Barranquilla por Copa Libertadores, el experimentado jugador fue consultado sobre si le gustaría recibir más apoyo en el escenario internacional.

¿Qué dijo Esteban Pavez?

En diálogo con los medios, Pavez afirmó que "hace tiempo que pasa eso. Nosotros llevamos tres años seguidos jugando Libertadores y nunca hemos tenido una ayuda de la ANFP".

El mediocampista de 34 años recordó que al conjunto colombiano le suspendieron el partido del fin de semana pasada, pensando en realizar una buena planificación para el choque con el Cacique.

Ante esto, el ex Athletico Paranaense aseguró que se enteró "la semana pasada" de esto y recalcó que "uno no es que llore ni nada, pero creo que es muy importante que nosotros, como Federación, nos ayuden un poco".

"Solamente pedimos eso, pero sino, hay que jugar y adaptarse", agregó el referente del equipo, quien fue titular y disputó los 90 minutos contra el Tiburón de Barranquilla.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Junior la revancha por la Libertadores?

La vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Colo Colo y Junior está programada para el martes 20 de agosto a las 20:30 horas.