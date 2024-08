La primera reacción de Arturo Vidal tras perderse el partido ante Junior: “Estos colores...” - Chilevisión

Arturo Vidal fue el gran ausente de Colo Colo en el partido ante Junior por la Copa Libertadores, donde los albos se impusieron por la cuenta mínima en la ida de los octavos de final.

El King estaba anunciado como titular, pero sintió molestias en el calentamiento y tuvo que ser reemplazado a minutos de que arranque el encuentro por Lucas Cepeda.

Esta situación enciende las alarmas de cara a la revancha de la próxima semana en Colombia, encuentro que es trascendental para el futuro del Cacique en esta temporada.

La reacción de Arturo Vidal tras perderse duelo ante Junior

Una vez concluido el cotejo, Vidal se expresó en sus redes sociales y tuvo palabras de "agradecimiento para el pueblo colocolino por el cariño el respeto y inmenso reconocimiento que me demuestran día a día".

Sin dar detalles de su lesión, el volante de 37 años agradeció una bandera que se desplegó en el sector Cordillera del Estadio Monumental que tenía su nombre.

"Seguiré representando estos colores con la fuerza que tenemos todos los hinchas de este club. Gracias y vamos por todo nuestros objetivos", agregó.