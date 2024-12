Quejas de Gustavo Quinteros y pelea con hinchas: El caos que dejó la final de la Copa Argentina - Chilevisión

Un verdadero escándalo se generó tras la final de la Copa Argentina, la que tuvo como resultado la sorpresiva derrota de Vélez Sarsfield 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

El conjunto comandado por Gustavo Quinteros era amplio favorito, pero fue superado por el Ferroviario en una actuación que dejó muy molestos a sus hinchas.

Tras el partido, fanáticos que estaban en la tribuna oficial comenzaron a insultar a familiares de los jugadores, a quienes les gritaron "pecho frío" y otros garabatos.

Lamentablemente, todo terminó en una batalla campal entre cercanos a los futbolistas y aficionados. De hecho, algunos profesionales fueron a las tribunas al ver este caos.

Entre los involucrados estaban Elias Gómez, Braian Romero, el ex Colo Colo Agustín Bouzat y el arquero suplente Randall Rodríguez, quienes acusaron que algunas personas terminaron heridas.

Los potentes dardos de Gustavo Quinteros

Luego de la caída y del caótico final de la Copa Argentina, Gustavo Quinteros arremetió con todo contra la organización del fútbol argentino y aseguró que "no se protege a un equipo que merece tener más descanso, que está peleando todo".

Junto con felicitar a Central Córdoba, el ex estratega del Cacique y de Universidad Católica insistió que "la planificación perjudicó totalmente a Vélez".

"No es justo, este partido debió jugarse después del domingo, porque lo más importante es la liga argentina. No hay justicia, no hay una buena planificación. Espero que no vuelva a suceder. Jugamos cuatro partidos en once días, eso es impresentable", agregó.

El Fortín tendrá una gran oportunidad de ser campeón el próximo domingo, día en que se mide como local a Huracán por la última fecha de torneo local. De ganar, el elenco de Liniers se quedará con el título.