La sorpresiva declaración de Gustavo Quinteros tras eliminar a Boca: “Quiero felicitar...” - Chilevisión

Gustavo Quinteros logró uno de los triunfos más importantes desde su llegada a Vélez este miércoles, día en que su equipo derrotó 4-3 a Boca por la semifinal de la Copa Argentina.

El Fortín se impuso a los xeneizes, que no contó con Gary Medel, en un partido que tuvo como gran figura a Agustín Bouzat, ex jugador de Colo Colo que marcó un doblete a los 85 minutos y a los 90'.

Con esto, el elenco de Liniers quedó a solamente un paso de un doblete histórico, teniendo en cuenta que sigue como líder del torneo local a falta de tres fechas para el final.

Gustavo Quinteros felicita a Boca

Tras el encuentro, Quinteros sorprendió al destacar lo realizado por su rival, quienes jugaron con un hombre menos desde los 49' por expulsión de Luis Advíncula.

"Quiero felicitar a Boca porque pasar a ganar con un hombre menos es algo muy valorable", señaló en conferencia de prensa.

Adicionalmente, el ex DT del Cacique y de Universidad Católica valoró lo realizado por su equipo, mencionando que "me gustó muchísimo (...) Al final encontramos los goles y estoy orgulloso de jugar otra final nuevamente, me siento muy feliz".

"Es mérito de los jugadores, de los que tengo el 80% estuvo el año pasado. Pelearon el descenso y ahora peleamos arriba", agregó.

En la gran final, Vélez se enfrentará al sorprendente Central Córdoba de Santiago del Estero, duelo que se disputará el 11 de diciembre en un estadio por definir.