Escándalo: Acusan a ex jugador de Colo Colo de participar en agresión a periodista en México - Chilevisión

Un verdadero escándalo se ha generado en México en las últimas horas, luego de que se acusara a dos directivos del Cruz Azul de agredir a un periodista tras un partido.

Entre los dirigentes involucrados estaría Mathías Cardacio, ex futbolista uruguayo que tuvo un magro paso por Colo Colo en la temporada 2013 al no disputar ningún partido oficial.

En concreto, el charrúa, Gerente de Fútbol de la Máquina Cementera, habría golpeado al comunicador Edgar Malagón tras el duelo ante el América por las semifinales del torneo Apertura de la Liga MX, el que terminó favoreciendo a Las Águilas. #INACEPTABLE Denunciamos que Mathías Cardacio e Iván Alonso, integrantes del Staff de Cruz Azul, agredieron a nuestro reportero Edgar Malagón @Edgarinho en la sala de prensa por grabar



Periodista acusó agresión de Cardacio y otros directivos

El reportero, que trabaja para el portal Mediotiempo, relató que todo se originó debido a que intentó filmar con su celular a jugadores y directivos increpando a los árbitros en el tunel que conduce a la sala de conferencias.

"Traigo el teléfono para grabar el ambiente y antes de entrar a la sala de prensa me encuentro a (Iván) Alonso, Cardacio y a la seguridad. Me empiezan a jalonear, empujar y cobardemente me pegan en la costilla y espalda", señaló.

Cruz Azul respondió a los acontecimientos e informó que los hechos "están siendo investigados de manera interna", revisando videos y fotos de los sitios cercanos.

"Se evaluarán aspectos a mejorar a nivel institucional y deportivo, así como posiciones para apuntalar y situaciones por corregir, de manera que seamos, en 2025, un mejor club", agregó la institución.

